"Я идиот": чемпион UFC попал в серьезную аварию

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд попал в аварию в Лас-Вегасе.

Боец рассказал о произошедшем в социальных сетях и показал полученные ссадины.

Авария произошла в понедельник вечером. По словам Стрикленда, он позволил своему другу сесть за руль, после чего транспортное средство перевернулось на скорости около 60 миль в час (97 км/ч). По словам американца, они сделали примерно шесть переворотов.

Стрикленд показал царапину на голове и объяснил, что получил ее после удара головой о землю.

"Я ехал со скоростью 60, был без шлема. Я идиот", — заявил чемпион UFC.

Также у американца осталась ссадина на плече. По его словам, она появилась из-за ударов о бетон и землю во время переворотов.

При этом Стрикленд заявил, что в целом с ним все в порядке, хотя после аварии чувствовал себя очень плохо.

Напомним, Стрикленд вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе в мае, победив Хамзата Чимаева раздельным решением судей на UFC 328. Ранее американец уже владел поясом — в сентябре 2023 года он сенсационно победил Исраэля Адесанью единогласным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!