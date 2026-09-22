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Футбол

Жадсон отказался ехать в Москву на прощальный матч Вагнера Лава

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Жадсон не примет участия в прощальном матче экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, который пройдет 26 сентября в Москве.
Сегодня, 19:26       Автор: Сергей Носенко
Жадсон / Getty Images
Жадсон / Getty Images

Ранее ЦСКА объявил состав участников встречи. Среди приглашенных игроков был и Жадсон: он должен был выступить за команду друзей Вагнера Лава.

Однако бразилец сообщил, что не приедет в Москву.

"Я не поеду на игру, на которую меня пригласил мой друг Вагнер Лав, поскольку понимаю, что не стоит этого делать из уважения к украинскому народу и клубу, который я люблю — Шахтеру. Вагнер Лав — отличный друг, но я понимаю, что ситуация сейчас гораздо более деликатная", - рассказал футболист Трибуне.

Встреча состоится 26 сентября на ВЭБ Арене. Среди заявленных участников остаются Ренато Аугусто, Маринато Гильерме, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес, Элвир Рахимич, Дмитрий Кузнецов и братья Березуцкие.

Напомним, Ювентусу грозит наказание за отказ фанатов почтить память легенды Интера.

 

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жадсон Вагнер Лав

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