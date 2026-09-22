"Загуглите Олешки": Олейникова обратилась к болельщикам в Сингапуре

На вопрос о том, помогает ли ей радостное настроение во время игры, Олийникова ответила утвердительно, отметив, что играет гораздо лучше, когда наслаждается атмосферой, и очень рада видеть на трибунах так много теннисных болельщиков.

В конце интервью Олийникова обратилась к болельщикам с просьбой.

"Вы знаете, что я из Украины и сейчас у нас идет война", — сказала теннисистка. — "Я хочу попросить вас об одном: после матча, пожалуйста, загуглите Олешки. Это город, который сейчас находится под оккупацией и где происходит гуманитарная катастрофа. Есть информация, что сейчас люди там голодают. У них нет гуманитарной помощи, нет медикаментов и они не могут уехать, чтобы эвакуироваться. Поэтому я хочу попросить всех: после того, как вы завершите этот замечательный день на турнире, загуглите Олешки и распространите информацию. Сделайте все возможное, распространяйте его повсюду, чтобы мы могли спасти жизнь людей в Украине".

Напомним, украинская теннисистка в двух сетах обыграла американскую соперницу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!