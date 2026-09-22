Голкипер Оболони, забивший Черноморцу, стал лучшим игроком седьмого тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших футболиста и тренера по итогам матчей седьмого тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим игроком был признан вратарь Оболони Назарий Федоривский. Голкипер "пивоваров" в поединке с Черноморцем (1:1) в компенсированное время побежал в чужую штрафную на подачу углового и ударом головой вырвал ничью для своей команды.

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Федоривский стал четвертым вратарем, который отличился голом в высшем дивизионе чемпионата Украины, и лишь вторым после Евгения Боровика в 2010 году, кто забил не с пенальти.

Лучшим тренером тура стал наставник Левого Берега Александр Рябоконь, команда которого в гостях обыграла со счетом 2:0 Эпицентр, добыв первую победу в сезоне-2026/27 в УПЛ.

Также была представлена символическая сборная седьмого тура УПЛ.

Источник: УПЛ

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2026/27.

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