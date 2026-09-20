Шахтер - ЛНЗ 3:0: обзор матча и результат игры 20.09.2026

В воскресенье, 20 сентября, Шахтер домашним матчем с ЛНЗ закрыл седьмой тур украинской Премьер-лиги.

Имея численное преимущество от середины первого тайма, "горняки" во второй половине встречи дожали соперника, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

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ЛНЗ активнее начал матч и имел пару моментов, чтобы выходить вперед, однако вскоре черкасской команде пришлось перестраиваться, оставшись вдесятером. На 22-й минуте Назарий Муравский отмахнулся локтем от Марлона Гомеса, за что был удален с поля. Шахтер перехватил инициативу, а на 27-й минуте забил Лассина Траоре, сыграв на добивании, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Тем не менее во втором тайме хозяевам поля удалось разгромить соперника. Счет в поединке на 63-й минуте открыл вышедший на замену Педриньо, который эффектным ударом с линии штрафной закрутил мяч в левую девятку.

Через несколько минут Шахтер заработал право на пенальти, а преимущество "горняков" удвоил Невертон, успешно реализовав удар с точки. До разгромного результат на 83-й минуте довел Изаки Силва, который, получив разрезную передачу из глубины, выскочил на ворота и пробил в правый нижний угол.

Набрав 18 очков в семи матчах, Шахтер сравнялся с Полесьем на вершине турнирной таблицы УПЛ. ЛНЗ с восемью баллами занимает седьмое место.

Статистика матча Шахтер - ЛНЗ 7-го тура чемпионата Украины

Шахтер - ЛНЗ 3:0

Голы: Педриньо, 63, Невертон, 69 (пен.), Изаки, 83

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 15 - 6

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 4 - 3

Фолы: 8 - 6

Шахтер: Ризнык - Караваев (Винисиус, 73), Бондар, Матвиенко, Педро Энрике - Марлон Гомес, Очеретько, Изаки (Мейреллиш, 87) - Алиссон (Невертон, 56), Траоре (Элиас, 73), Мендоза (Педриньо, 56).

ЛНЗ: Ледвий - Г. Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев - Кузык, Рябов, Якубу (Ассинор, 67), Ндиага (Дайко, 28) - Яшари (Слюбик, 77), Пастух.

Предупреждения: Алиссон - Ледвий.

Удаление: Муравский, 22 (прямая красная).

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