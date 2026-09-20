Карпаты - Верес 1:1: обзор матча и результат игры 20.09.2026

В воскресенье, 20 сентября, Карпаты принимали на своем поле Верес в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Львовская команда минимально вела в счете, однако, оказавшись вдесятером, упустила преимущество, завершив поединок ничьей 1:1.

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Карпаты повели в противостоянии в середине первого тайма. На 24-й минуте Ярослав Карабин отдал со штрафного на Феллипе Виейру, а тот в касание переправил мяч в сетку. Верес до перерыва имел свои моменты, чтобы выровнять положение, однако реализовать их не сумел.

Во второй половине встречи в составе Карпат после травмы вернулся Ян Костенко, однако сделал свое пребывание на поле невероятно коротким. На 62-й минуте вингер "зелено-белых" вышел на замену, а менее чем через полминуты пошел в грубый подкат против Кая Ципота. Сначала арбитр ограничился желтой карточкой, однако после вмешательства VAR пересмотрел свое решение и выписал игроку львовской команды прямую красную на 64-й минуте.

Численным преимуществом Верес воспользовался ближе к концу матча и сравнял счет. На 82-й минуте Гонсалвеш на дальней головой замкнул навес с правого фланга.

Карпаты после семи сыгранных матчей имеют в своем активе 14 очков и занимают на данный момент третье место в турнирной таблице УПЛ. Верес в шести поединках набрал шесть баллов и расположился на 11-й строчке.

Статистика матча Карпаты - Верес 7-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Верес 1:1

Голы: Феллипе, 24 - Гонсалвеш, 82

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 5 - 16

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 0 - 7

Фолы: 11 - 11

Карпаты: Мысак - Иван, Бабогло, Педрозу, Вантух (Мирошниченко, 70) - Чачуа, Моха, Феллипе (Алькайн, 55) - Карабин (Иглесиас, 55), Сери (Костенко, 62), Русин (Лях, 70).

Верес: Горох - Протасевич, Ципот, Вовченко, Смиян - Харатин, Чечер (Баран, 72) - Гонсалвеш, Фабрисио (Выдрич, 83), Шарай (Байя, 66) - Александров.

Предупреждения: Фелиппе, Бабогло, Вантух - Вовченко, Ципот, Баран.

Удаление: Костенко, 64 (прямая красная).

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