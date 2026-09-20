Колос вырвал победу у Кудривки
В воскресенье, 20 сентября, в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги Кудривка принимала Колос на стадионе Авангард в Ровно.
Хозяева открыли счет на 19-й минуте — Евгений Смирный после подачи со стандарта головой отправил мяч в ворота.
Однако еще до перерыва Колос перевернул игру. На 30-й минуте Александр Демченко сравнял счет, а через шесть минут Даниил Хрипчук вывел гостей вперед — 1:2.
В начале второй половины встречи Колос забил третий мяч. На 55-й минуте Денис Ндукве завершил атаку команды ударом с острого угла.
Кудривка не сдалась и на 62-й минуте сократила отставание. Смирный оформил дубль, эффектно пробив под перекладину после передачи Свитюхи.
В концовке хозяева пытались сравнять счет, однако Колос удержал преимущество. При этом гости сами могли снять вопросы о победителе: на 74-й минуте Салабай не попал в ворота с нескольких метров.
Кудривка — Колос — 2:3
Голы: Смирный, 19, 62 — Демченко, 30, Хрипчук, 36, Ндукве, 55.
Напомним, вратарь Оболони Назарий Федоривский в интервью рассказал о своем голе в матче с Черноморцем.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!