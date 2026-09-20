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Колос вырвал победу у Кудривки

Колос одержал первую победу в сезоне УПЛ, обыграв Кудривку в Ровно со счетом 3:2.
Сегодня, 15:30       Автор: Сергей Носенко
ФК Колос / ФК Колос Ковалівка
ФК Колос / ФК Колос Ковалівка

В воскресенье, 20 сентября, в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги Кудривка принимала Колос на стадионе Авангард в Ровно.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте — Евгений Смирный после подачи со стандарта головой отправил мяч в ворота.

Однако еще до перерыва Колос перевернул игру. На 30-й минуте Александр Демченко сравнял счет, а через шесть минут Даниил Хрипчук вывел гостей вперед — 1:2.

В начале второй половины встречи Колос забил третий мяч. На 55-й минуте Денис Ндукве завершил атаку команды ударом с острого угла.

Кудривка не сдалась и на 62-й минуте сократила отставание. Смирный оформил дубль, эффектно пробив под перекладину после передачи Свитюхи.

В концовке хозяева пытались сравнять счет, однако Колос удержал преимущество. При этом гости сами могли снять вопросы о победителе: на 74-й минуте Салабай не попал в ворота с нескольких метров.

Кудривка — Колос — 2:3

Голы: Смирный, 19, 62 — Демченко, 30, Хрипчук, 36, Ндукве, 55.

Напомним, вратарь Оболони Назарий Федоривский в интервью рассказал о своем голе в матче с Черноморцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Колос Кудривка

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