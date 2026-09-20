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После аварии — сразу в драку: гонщики NASCAR устроили разборку на пит-лейн

Гонщики NASCAR Райан Блэйни и Карсон Хосевар устроили потасовку после финиша ночной гонки серии Cup Series на трассе Bristol Motor Speedway.
Сегодня, 14:02       Автор: Сергей Носенко
Драка после заезда / Getty Images
Драка после заезда / Getty Images

За 43 круга до финиша Блэйни и Хосевар боролись за второе место. Блэйни вышел вперед и попытался закрыть сопернику нижнюю траекторию. Хосевар не сбросил скорость, между машинами произошел контакт, после которого болид Блэйни развернуло и отбросило в стену. Для пилота Team Penske гонка завершилась на 33-м месте, тогда как Хосевар продолжил заезд и финишировал третьим.

После финиша Блэйни нашел Хосевара на пит-лейн и подошел к нему. Между гонщиками началась потасовка: после толчка со стороны Блэйни Хосевар нанес ему два удара, а затем Блэйни попытался ответить. Представители команд и сотрудники NASCAR быстро разняли соперников.

"Я просто почувствовал, что он не сбросил скорость. Я оставил ему достаточно места, а он решил, что хочет быть там, не сбросил скорость и разбил меня", — объяснил Блэйни ситуацию на трассе.

Победителем гонки в Бристоле стал Джои Логано.

Тем временем команды Формулы-1 начали бронировать отели в Имоле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: потасовка NASCAR

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