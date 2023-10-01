Гонщик NASCAR пригрозил убить соперника во время кровавой драки в паддоке
Два гонщика NASCAR Craftsman Truck (серия гонок на пикапах) подрались после субботней дневной гонки на трассе Talladega Superspeedway, сообщает PlanetF1.
На 93-м круге гонки в Талладеге пикапы гонщиков столкнулись: передняя часть машины 22-летнего Ника Санчеса коснулась задней части машины 47-летнего Мэтта Крафтона, когда они ехали по прямой.
Контакт привел к тому, что Крафтон потерял управление, его опрокинуло влево, что привело к столкновению нескольких машин.
Крафтон посчитал, что Санчес был виноват в этом инциденте. Успев остыть после посещения медицинского центра, возрастной гонщик нашел более молодого оппонента в районе за гаражами и нанес свой удар.
"Я шел обратно к пикапу, как вдруг меня ударили по спине и по лицу", — заявил Санчес репортерам.
"Подлый удар, но что есть, то есть. Я за драки, но без подлых ударов, при этом я получил один такой. У меня не было шанса ответить ему, но ладно. Это часть гонок".
В видео, опубликованном в социальных сетях, Санчес и еще один человек, предположительно Крафтон, лежат на земле в окружении людей.
Санчес с окровавленным лицом кричит: "Я бл*ть убью тебя в Хомстеде". Когда его начали утаскивать в сторону, Ник добавил: "Ты бл*ть связался не с тем парнем, уе*ан!".
“I’m going to kill you. You fucked with the wrong motherfucker”— Barstool Sports (@barstoolsports) September 30, 2023
No fight like a NASCAR fight. @rubbinisracing
pic.twitter.com/YD52bvhyll
Подобной жестокости точно не бывает в современной Формуле 1, где Макс Ферстаппен готовится стать трехкратным чемпионом мира во время гоночного уик-энда в Катаре.
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