iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гонщик NASCAR пригрозил убить соперника во время кровавой драки в паддоке

Американская гоночная серия получила еще один памятный момент для своего резюме.
Сегодня, 19:55
Ник Санчес / Getty Images
Ник Санчес / Getty Images

Два гонщика NASCAR Craftsman Truck (серия гонок на пикапах) подрались после субботней дневной гонки на трассе Talladega Superspeedway, сообщает PlanetF1.

На 93-м круге гонки в Талладеге пикапы гонщиков столкнулись: передняя часть машины 22-летнего Ника Санчеса коснулась задней части машины 47-летнего Мэтта Крафтона, когда они ехали по прямой.

Контакт привел к тому, что Крафтон потерял управление, его опрокинуло влево, что привело к столкновению нескольких машин.

Авария во время заезда
Авария во время заезда / Источник: Getty Images

Крафтон посчитал, что Санчес был виноват в этом инциденте. Успев остыть после посещения медицинского центра, возрастной гонщик нашел более молодого оппонента в районе за гаражами и нанес свой удар.

"Я шел обратно к пикапу, как вдруг меня ударили по спине и по лицу", — заявил Санчес репортерам.

"Подлый удар, но что есть, то есть. Я за драки, но без подлых ударов, при этом я получил один такой. У меня не было шанса ответить ему, но ладно. Это часть гонок".

В видео, опубликованном в социальных сетях, Санчес и еще один человек, предположительно Крафтон, лежат на земле в окружении людей.

Санчес с окровавленным лицом кричит: "Я бл*ть убью тебя в Хомстеде". Когда его начали утаскивать в сторону, Ник добавил: "Ты бл*ть связался не с тем парнем, уе*ан!".

Подобной жестокости точно не бывает в современной Формуле 1, где Макс Ферстаппен готовится стать трехкратным чемпионом мира во время гоночного уик-энда в Катаре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NASCAR НАСКАР

Статьи по теме

Райкконен: NASCAR ощущается как олдскульная Формула 1 без ДРС Райкконен: NASCAR ощущается как олдскульная Формула 1 без ДРС
Юный гонщик NASCAR погиб в ДТП в возрасте 17 лет Юный гонщик NASCAR погиб в ДТП в возрасте 17 лет
Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией Дебют Райкконена в NASCAR закончился аварией
Айсмен возвращается: Райкконен выступит в NASCAR Айсмен возвращается: Райкконен выступит в NASCAR
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Рух 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина22:25
Луческу - о шансах выйти на первое место после провала Шахтера: Они нас не интересуют
Украина22:20
Динамо - Александрия 4:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Украина22:00
Футболист Динамо: Мечтал о том, чтобы болельщики клуба скандировали мою фамилию
Киберспорт21:52
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Украина21:45
Таблица УПЛ: Шахтер из-за осечки Кривбасса сохранил первое место
Европа21:38
Аталанта и Ювентус не смогли выявить победителя в очном противостоянии
Украина21:34
УПЛ: Кривбасс проиграл Руху, Динамо обыграло Александрию
Украина21:25
Бомбардиры УПЛ: Буяльский и Ванат ворвались в пятерку лучших
Европа21:20
Яремчук - в старте на матч против Бетиса
Киберспорт21:15
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK