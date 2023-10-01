Гонщик NASCAR пригрозил убить соперника во время кровавой драки в паддоке

Американская гоночная серия получила еще один памятный момент для своего резюме.

Два гонщика NASCAR Craftsman Truck (серия гонок на пикапах) подрались после субботней дневной гонки на трассе Talladega Superspeedway, сообщает PlanetF1.

На 93-м круге гонки в Талладеге пикапы гонщиков столкнулись: передняя часть машины 22-летнего Ника Санчеса коснулась задней части машины 47-летнего Мэтта Крафтона, когда они ехали по прямой.

Контакт привел к тому, что Крафтон потерял управление, его опрокинуло влево, что привело к столкновению нескольких машин.

Авария во время заезда / Источник: Getty Images

Крафтон посчитал, что Санчес был виноват в этом инциденте. Успев остыть после посещения медицинского центра, возрастной гонщик нашел более молодого оппонента в районе за гаражами и нанес свой удар.

"Я шел обратно к пикапу, как вдруг меня ударили по спине и по лицу", — заявил Санчес репортерам.

"Подлый удар, но что есть, то есть. Я за драки, но без подлых ударов, при этом я получил один такой. У меня не было шанса ответить ему, но ладно. Это часть гонок".

В видео, опубликованном в социальных сетях, Санчес и еще один человек, предположительно Крафтон, лежат на земле в окружении людей.

Санчес с окровавленным лицом кричит: "Я бл*ть убью тебя в Хомстеде". Когда его начали утаскивать в сторону, Ник добавил: "Ты бл*ть связался не с тем парнем, уе*ан!".

“I’m going to kill you. You fucked with the wrong motherfucker”



No fight like a NASCAR fight. @rubbinisracing



pic.twitter.com/YD52bvhyll — Barstool Sports (@barstoolsports) September 30, 2023

Подобной жестокости точно не бывает в современной Формуле 1, где Макс Ферстаппен готовится стать трехкратным чемпионом мира во время гоночного уик-энда в Катаре.

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