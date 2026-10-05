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Автоспорт

Тайлер Реддик финишировал в NASCAR на машине в стиле Space Jam

Тайлер Реддик занял третье место в гонке South Point 400 серии NASCAR Cup Series на трассе Las Vegas Motor Speedway.
Сегодня, 11:35       Автор: Сергей Носенко
NASCAR Cup Series / Getty Images
NASCAR Cup Series / Getty Images

Пилот 23XI Racing провел гонку на специальной Toyota Camry №45, оформленной в стиле культового фильма Space Jam.

На капоте Toyota изобразили персонажей Monstars, а оформление выполнили в стилистике фильма и Jordan Brand.

Для Реддика гонка складывалась непросто: на раннем этапе он столкнулся с проблемами генератора, однако сумел вернуться в борьбу за высокие позиции.

На последнем круге произошел эпизод с Кайлом Ларсоном. Второй номер гонки задел внешнюю стену, после чего в него врезался Реддик. Toyota №45 резко ушла на траву, однако Реддик сумел сохранить контроль над машиной и доехать до финиша третьим.

Победу в South Point 400 одержал Чейз Бриско, Ларсон стал вторым.

Для 23XI Racing, одним из владельцев которой является Майкл Джордан, гонка стала еще одним заметным пересечением NASCAR и наследия легендарного баскетболиста.

Напомним, ранее гонщики NASCAR устроили разборку на пит-лейн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NASCAR Майкл Джордан

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