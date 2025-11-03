iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звезда Чикаго попал в компанию Джордана и Пиппена

Защитник приблизился к легендам Буллз.
Сегодня, 15:46       Автор: Антон Федорцив
Джош Гидди / Getty Images
Джош Гидди / Getty Images

Австралиец Джош Гидди набрал 23 пункта, сделал 12 подборов и оформил 12 ассистов против Нью-Йорка в регулярке НБА. Защитник поднялся в тройку лучших Чикаго всех времен по количеству трипл-даблов, сообщает Underdog NBA.

"Второй номер" команды в восьмой раз набрал двузначные числа в составе Буллз. Гидди поднялся на третье место в Чикагской истории. Он уступает только Скотти Пиппену (15 трипл-даблей) и Майклу Джордану (28).

Средние цифры Гидди в нынешнем сезоне – 22.2 очка, 9.3 подбора, 8.7 передачи и 0.8 перехвата за почти 34 минуты на паркете. В Чикагские ряды австралиец перебрался летом прошлого года. Ранее он выступал за Оклахому.

Кстати, словенец Лука Дончич превзошел достижения двух легенд Лейкерс на старте кампании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Майкл Джордан Скотти Пиппен Джош Гидди

Статьи по теме

Чикаго Буллз повторили достижение эпохи Джордана Чикаго Буллз повторили достижение эпохи Джордана
Защитник Чикаго подписал солидный контракт Защитник Чикаго подписал солидный контракт
Шестикратный чемпион НБА продлил контракт с тренером Шестикратный чемпион НБА продлил контракт с тренером
Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Формула 119:25
Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все
Украина19:00
Карпаты минимально переиграли ЛНЗ
Европа18:55
Экс-игрок Арсенала снова тренируется с клубом
Теннис18:44
Швентек разгромно уступила Рыбакиной в группе WTA Finals
Европа18:20
Ливерпуль попробует выкупить одного из лидеров обороны сборной Германии
Формула 117:58
Легендарная конюшня сменит логотип и название на новый сезон
Европа17:49
Вулверхэмптон, вероятно, вернет назад своего бывшего тренера
Европа17:25
Фиорентина пытается избавиться от главного тренера
Европа17:17
Нападающий Арсенала заинтересовал грандов Серии A
Формула 116:42
Марко раскрыл вклад Ферстаппена в прогресс Ред Булл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK