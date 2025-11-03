Звезда Чикаго попал в компанию Джордана и Пиппена

Австралиец Джош Гидди набрал 23 пункта, сделал 12 подборов и оформил 12 ассистов против Нью-Йорка в регулярке НБА. Защитник поднялся в тройку лучших Чикаго всех времен по количеству трипл-даблов, сообщает Underdog NBA.

"Второй номер" команды в восьмой раз набрал двузначные числа в составе Буллз. Гидди поднялся на третье место в Чикагской истории. Он уступает только Скотти Пиппену (15 трипл-даблей) и Майклу Джордану (28).

Средние цифры Гидди в нынешнем сезоне – 22.2 очка, 9.3 подбора, 8.7 передачи и 0.8 перехвата за почти 34 минуты на паркете. В Чикагские ряды австралиец перебрался летом прошлого года. Ранее он выступал за Оклахому.

Кстати, словенец Лука Дончич превзошел достижения двух легенд Лейкерс на старте кампании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!