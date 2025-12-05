iSport.ua
Русский Українська

От крузервейта до хевивейта. Усик поделился секретом адаптации

Рассказал, как покорил супертяжелый вес.
Сегодня, 11:19       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBC, IBF, IBO Александр Усик рассказал для Fight Hub TV, как адаптировался к сверхтяжёлому весу.

Как вы адаптировались к сверхтяжёлому весу, чтобы сразиться с гораздо большими соперниками? Вы были в крузервейте, затем перешли в хевивейт. Многие оппоненты, например Тайсон Фьюри, были намного больше вас.

Размер не имеет значения. Если бы размер имел значение, царём зверей был бы слон.

Поэтому ваше прозвище кот?

Да, я кот. Но кот — это очень опасное животное. Лев — это тоже кот, как и тигр, просто большой.

Как я приспособился? Я два года не вылезал из зала из-за тяжёлой работы. Мои тренеры и вся моя команда сходили с ума, как сделать меня сильным в рамках всех законных правил. И мы это сделали.

Ранее директор команды Усика объяснил, зачем ему нужен бой с Деонтеем Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

"Просто в восторге": Уайлдер впервые отреагировал на желание Усика подраться с ним "Просто в восторге": Уайлдер впервые отреагировал на желание Усика подраться с ним
Директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером Директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером
IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC IBF отреагировала на добровольную защиту Усика по линии WBC
WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула WBC позволил Усику провести добровольную защиту титула

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

Формула 113:05
Гран-при Абу-Даби: Норрис на доли секунды опередил Ферстаппена в первой практике
Другие страны12:44
Чемпион мира-2018 определился с карьерным будущим
НБА12:16
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
Другие страны12:09
Украинец признан лучшим защитником чемпионата Турции в ноябре
НБА11:43
Леброн завершил уникальную серию в НБА
Бокс11:19
От крузервейта до хевивейта. Усик поделился секретом адаптации
Украина10:35
Нападающий Руха близок к переходу в ЛНЗ
Формула 110:19
Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби
Европа09:58
Милан покидает Кубок Италии и прерывает серию без поражений
Другие страны09:35
Сантос начал переговоры о продлении контракта со своим звездным воспитанником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK