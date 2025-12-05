От крузервейта до хевивейта. Усик поделился секретом адаптации
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBC, IBF, IBO Александр Усик рассказал для Fight Hub TV, как адаптировался к сверхтяжёлому весу.
Как вы адаптировались к сверхтяжёлому весу, чтобы сразиться с гораздо большими соперниками? Вы были в крузервейте, затем перешли в хевивейт. Многие оппоненты, например Тайсон Фьюри, были намного больше вас.
Размер не имеет значения. Если бы размер имел значение, царём зверей был бы слон.
Поэтому ваше прозвище кот?
Да, я кот. Но кот — это очень опасное животное. Лев — это тоже кот, как и тигр, просто большой.
Как я приспособился? Я два года не вылезал из зала из-за тяжёлой работы. Мои тренеры и вся моя команда сходили с ума, как сделать меня сильным в рамках всех законных правил. И мы это сделали.
