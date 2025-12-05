iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби

Стратегы распределят шансы Норриса и Пиастри.
Сегодня, 10:19       Автор: Валентина Чорноштан
Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images
Ландо Норрис и Оскар Пиастри / Getty Images

Макларен будет рассматривать размен позиций исходя из результатов на Гран-при Абу-Даби, сообщает The Race.

Как пишет издание, стратеги Макларен во время гонки смогут скомандовать Пиастри сделать размен позиций в случае, если он потеряет реальные шансы на чемпионство.

Однако это возможно только на заключительных кругах гонки.

Напомним, что на данный момент Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена на 12 очков, а Пиастри – на 16.

На нашем сайте вы можете узнать расписание последней гонки сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис Оскар Пиастри

Статьи по теме

Макларен подписал чемпиона Формулы-2 Макларен подписал чемпиона Формулы-2
Пиастри признался, что потерял победу из-за стратегии Макларена в Катаре Пиастри признался, что потерял победу из-за стратегии Макларена в Катаре
Формула 1: Кубок конструкторов-2025 Формула 1: Кубок конструкторов-2025
Гран-при Абу-Даби: Норрис на доли секунды опередил Ферстаппена в первой практике Гран-при Абу-Даби: Норрис на доли секунды опередил Ферстаппена в первой практике

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

Формула 113:05
Гран-при Абу-Даби: Норрис на доли секунды опередил Ферстаппена в первой практике
Другие страны12:44
Чемпион мира-2018 определился с карьерным будущим
НБА12:16
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
Другие страны12:09
Украинец признан лучшим защитником чемпионата Турции в ноябре
НБА11:43
Леброн завершил уникальную серию в НБА
Бокс11:19
От крузервейта до хевивейта. Усик поделился секретом адаптации
Украина10:35
Нападающий Руха близок к переходу в ЛНЗ
Формула 110:19
Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби
Европа09:58
Милан покидает Кубок Италии и прерывает серию без поражений
Другие страны09:35
Сантос начал переговоры о продлении контракта со своим звездным воспитанником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK