Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби

Макларен будет рассматривать размен позиций исходя из результатов на Гран-при Абу-Даби, сообщает The Race.

Как пишет издание, стратеги Макларен во время гонки смогут скомандовать Пиастри сделать размен позиций в случае, если он потеряет реальные шансы на чемпионство.

Однако это возможно только на заключительных кругах гонки.

Напомним, что на данный момент Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена на 12 очков, а Пиастри – на 16.

