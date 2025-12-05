iSport.ua
Милан покидает Кубок Италии и прерывает серию без поражений

Первое поражение россонери с августа.
Сегодня, 09:58       Автор: Валентина Чорноштан
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Накануне прошёл матч в рамках Кубка Италии, в котором сыграли Милан и Лацио.

"Россонери" минимально уступили Лацио в 1/8 финала и покинули розыгрыш турнира.

Для подопечных Массимилиано Аллегри это первое поражение с 23 августа, тогда они уступили Кремонезе со счётом 1:2. С тех пор Милан одержал девять побед и четыре раза сыграл вничью.

На данный момент Милан в Серии А занимает 1-е место в турнирной таблице с 28 очками.

Посмотреть обзор матча Милан — Лацио можно на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

