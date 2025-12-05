iSport.ua
Испанский гранд хочет подписать вингера Шахтера

Эгиналду может стать новым приобретением Атлетико.
Сегодня, 15:01       Автор: Валентина Чорноштан
Эгиналду / Getty Images
Эгиналду / Getty Images

Мадридский Атлетико заинтересован в подписании бразильца из Шахтера Эгиналду, пишет Fichajes.

Интерес к вингеру проявляют как спортивный директор испанского клуба, так и главный тренер матрасников Диего Симеоне.

Они полагают, что приход Эгиналда придаст команде молодости, скорости и динамики в атаке.

За этот сезон бразилец отыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Соперник Шахтера в УПЛ, Динамо, объявили о новых травмах игроков.

