Испанский гранд хочет подписать вингера Шахтера

Мадридский Атлетико заинтересован в подписании бразильца из Шахтера Эгиналду, пишет Fichajes.

Интерес к вингеру проявляют как спортивный директор испанского клуба, так и главный тренер матрасников Диего Симеоне.

Они полагают, что приход Эгиналда придаст команде молодости, скорости и динамики в атаке.

За этот сезон бразилец отыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Соперник Шахтера в УПЛ, Динамо, объявили о новых травмах игроков.

