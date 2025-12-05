iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Турции задержали еще 47 человек по делу о ставках

Новая волна арестов коснулась и футболистов Суперлиги.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В Турции продолжаются задержания в рамках дела о ставках и договорных матчах, сообщает Haberler.

Напомним, что Турецкая федерация футбола запустила масштабное расследование по делу о ставках В его рамках уже были задержаны или отстранены десятки футболистов и арбитров.

В ходе следущей волны задержаний были арестованы еще 47 человек. Среди них ряд футболистов Суперлиги, а также президенты клубов, которые подозреваются в договорных матчах.

Очевидно, что турецкие власти готовы пойти на крайние меры в борьбе с коррупцией в футболе, так как среди задержанных есть и довольно громкие имена. Особенно для местных болельщиков.

Ранее также сообщалось, что греческий вундеркинд заинтересовал английский клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Заря минимально переиграла Карпаты Заря минимально переиграла Карпаты
ФИФА наградила Трампа премией мира ФИФА наградила Трампа премией мира
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта

Видео

ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: два подвига Макси возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Заря бросит вызов Карпатам Львов, а Судаков вместе с Трубиным выходит на битву со Спортингом
просмотров

Последние новости

Украина19:55
Заря минимально переиграла Карпаты
ЧМ-202619:40
ФИФА наградила Трампа премией мира
Теннис19:08
Изменила слово: россиянка поразила "искренностью" от получения нового гражданства
Лига Чемпионов18:47
Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта
ЧМ-202618:45
Жеребьевка чемпионата мира-2026: сегодня участники турнира узнают своих соперников
Биатлон18:25
Финка Минккинен выиграла спринт в Эстерсунде
Другие страны17:59
Саудовская Аравия готова приютить звезду АПЛ
Киберспорт17:58
StarLadder Budapest Major 2025: NaVi обыграли paiN, Vitality разгромили B8
Европа17:50
Манчестер Юнайтед подписал вратаря юношеской сборной Англии
Европа17:25
В Турции задержали еще 47 человек по делу о ставках
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK