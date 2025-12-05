В Турции задержали еще 47 человек по делу о ставках

В Турции продолжаются задержания в рамках дела о ставках и договорных матчах, сообщает Haberler.

Напомним, что Турецкая федерация футбола запустила масштабное расследование по делу о ставках В его рамках уже были задержаны или отстранены десятки футболистов и арбитров.

В ходе следущей волны задержаний были арестованы еще 47 человек. Среди них ряд футболистов Суперлиги, а также президенты клубов, которые подозреваются в договорных матчах.

Очевидно, что турецкие власти готовы пойти на крайние меры в борьбе с коррупцией в футболе, так как среди задержанных есть и довольно громкие имена. Особенно для местных болельщиков.

