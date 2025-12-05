Дней, чтобы представители болот что-то не украли, 0.

Накануне уроженка Саратова Анастасия Потапова получила спортивное гражданство Австрии. Сообщение восторга о событии до сих пор нейтральной теннисистки оказалось краденым.

Экс-россиянка использовала заявление Дарьи Касаткиной. В марте теннисистка, осудившая войну против Украины, перешла под флаг Австралии. Потапова взяла ее пост и заменила только название страны – из Австралии на Австрию.

And no, we are not from same agency😂 — Daria Kasatkina (@DKasatkina) December 5, 2025

Касаткина отреагировала на твит, в котором сравнили оба заявления. "Нет, мы не из одного агентства", – написала австралийка й добавила плачущий эмодзи.

К слову, ранее Камилла Рахимова решила выступать за Узбекистан вместо нейтрального флага.

