Финка Минккинен выиграла спринт в Эстерсунде

Украинские биатлонистки остались без очков.
Сегодня, 18:25       Автор: Антон Федорцив
Суви Минккинен / Getty Images
Суви Минккинен / Getty Images

В шведском Эстерсунде завершился женский спринт. Дебютную победу на дистанции 7,5 км одержала финская спортсменка Суви Минккинен.

Представительница Суоми была точной на обоих огневых рубежах. На финише она "привезла" шведке Анне Магнуссон свыше 16 секунд. Дополнила подиум французская биатлонистка Осеан Мишлон.

Лучшей среди украинок стала Дарья Чалик. Она допустила промах в стойке и заняла 46-е место. Елена Городная, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко и Александра Меркушина не попали в первую полсотню.

Кубок мира. Эстерсунд, Швеция
Женщины, спринт

1. Суви Минккинен (0+0) 20:11.9 минуты
2. Анна Магнуссон (0+0) +16,6
3. Осеан Мишлон (0+0)+20,8
...
46. ​​Дарья Чалик (0+1) +1:50,4
61. Елена Городная (0+0) +2:13,2
66. Анастасия Меркушина (0+1) +2:18,7
76. Кристина Дмитренко (1+1) +2:42,5
88. Александра Меркушина (3+0) +3:15,9

Финка Минккинен выиграла спринт в Эстерсунде
