Лидерка сборной Украины пропустит три этапа Кубка мира по биатлону

Юлия Джима рассказал, когда сможет вернуться после травмы.

Украинская биатлонистка Юлия Джима поделилась информацией о своем восстановлении после перелома пальца.

Лидерка сборной Украины сообщила, что в этом году принять участие в соревнованиях не сможет.

"В конце октября я неудачно упала на тренировке и сломала палец на руке, надеялась, что срастется быстрее, но не так случилось, как ожидалось.

На прошлой неделе только сняли фиксатор, и теперь нужно немного времени на реабилитацию, чтобы он начал двигаться. Надеюсь, что смогу соревноваться уже после Нового года", - написала Джима в Facebook.

Из-за травмы Джима пропускает стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде (29 ноября - 7 декабря), а также не сможет принять участие в этапах в Хохфильцене (12-14 декабря) и Анси (18-21 декабря).

Первые соревнования в 2026 году состояться на этапе в Оберхофе (8-11 января).

