iSport.ua
Русский Українська

Лидерка сборной Украины пропустит три этапа Кубка мира по биатлону

Юлия Джима рассказал, когда сможет вернуться после травмы.
Сегодня, 09:08       Автор: Игорь Мищук
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Украинская биатлонистка Юлия Джима поделилась информацией о своем восстановлении после перелома пальца.

Лидерка сборной Украины сообщила, что в этом году принять участие в соревнованиях не сможет.

Читай также: Вирер вырвала победу в индивидуальной гонке в Эстерсунде, украинки провалились

"В конце октября я неудачно упала на тренировке и сломала палец на руке, надеялась, что срастется быстрее, но не так случилось, как ожидалось.

На прошлой неделе только сняли фиксатор, и теперь нужно немного времени на реабилитацию, чтобы он начал двигаться. Надеюсь, что смогу соревноваться уже после Нового года", - написала Джима в Facebook.

Из-за травмы Джима пропускает стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде (29 ноября - 7 декабря), а также не сможет принять участие в этапах в Хохфильцене (12-14 декабря) и Анси (18-21 декабря).

Первые соревнования в 2026 году состояться на этапе в Оберхофе (8-11 января).

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима Кубок мира по биатлону женская сборная Украины по биатлону

Статьи по теме

Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке Стало известно, кто заменит Пидручного в индивидуальной гонке
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
Вирер вырвала победу в индивидуальной гонке в Эстерсунде, украинки провалились Вирер вырвала победу в индивидуальной гонке в Эстерсунде, украинки провалились

Видео

Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года
Неймар оформил первый хет-трик за три с половиной года

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ботн выиграл индивидуальную гонку, завтра в Эстерсунде состоится женский спринт
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед в АПЛ, Милана в Кубке Италии, поединки Кубка Испании
просмотров

Последние новости

Европа18:36
Британский гранд представил нового тренера
Киберспорт18:17
NaVi попробуют прервать серию поражений против Mouz в плей-офф BLAST Slam V
Европа18:06
Ливерпуль рассмотрит трансфер нападающего из Бундеслиги
Европа17:50
Арсенал подписал близнецов полузащитников
Теннис17:30
Следующая россиянка сбежала из-под нейтрального флага
Европа17:10
Украинский легионер резко прибавил в цене
Биатлон16:38
Украина определилась с составом на женский спринт в Эстерсунде
Другие16:05
Международная федерация самбо допустила террористов на свои турниры
Формула 115:33
Ферстаппен - о чемпионском трофее: У меня дома четыре таких
Европа15:05
Защитник Реала не сыграет больше в этом году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK