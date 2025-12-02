Вирер вырвала победу в индивидуальной гонке в Эстерсунде, украинки провалились

Итальянская биатлонистка выиграла первый личный старт сезона на Кубке мира.

Во вторник, 2 декабря, первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/26 в шведском Эстерсунде продолжился индивидуальной гонкой у женщин на 15 км.

Украину в первом личной старте сезона представляли пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Дарина Чалык, Анастасия Меркушина и Валерия Дмитренко.

Читай также: Сборная Франции выиграла смешанную эстафету

Все украинки гонку провалили, финишировав за пределами зачетной зоны. Лучший результат среди украинских биатлонисток продемонстрировала Кристина Дмитренко, которая с четырьмя незакрытыми мишенями стала 46-й.

У других отечественных спортсменок результаты еще хуже. Анастасия Меркушина, несмотря на лучшую среди украинок стрельбу - три промаха, финишировала 53-й, Дарина Чалык - 59-й, Валерия Дмитренко - 72-й, а Александра Меркушина - 83-й.

Победительницей индивидуальной гонки в драматичной концовке стала Доротея Вирер. Итальянская биатлонистка с двумя ошибками на огневых рубежах сумела вырвать первую ступень пьедестала, опередив всего на 0.3 секунды финскую биатлонистку Соню Лейнамо, для которой этот подиум стал первым в карьере.

Замкнула тройку лидеров с одним промахом и отставанием от победительницы в 8.4 секунды представительница Франции Камиль Бене.

🇮🇹Doro claims her 17th career win and as a reward, she’ll wear the yellow bib on Friday for the first time in 5 years. Is there a better way to kick off a farewell WC season?



Massive applause for 🇫🇮Sonja and 🇫🇷Camille on their new PBs!



📷NordicFocus | #biathlon #biathlonfamily pic.twitter.com/lp26xLT1gR — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 2, 2025

Кубок мира. Эстерсунд

Женская индивидуальная гонка

Доротея Вирер (Италия, 1+1+0+0) 43:08.0 Соня Лейнамо (Финляндия, 0+0+1+0) +0.3 Камиль Бене (Франция, 0+0+0+1) +8.4

...

46. ​​Кристина Дмитренко (Украина, 0+2+1+1) +4:40.8

53. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+1) +4:59.1

59. Дарина Чалык (Украина, 1+1+1+1) +5:27.0

72. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+2+0) +6:29.0

83. Александра Меркушина (Украина, 2+1+1+2) +7:50.7

В среду, 3 декабря, этап в Эстерсунде продолжится мужской индивидуальной гонкой, которая начнется в 16:30 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!