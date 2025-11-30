iSport.ua
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету

Украинцы снова потерпели фиаско.
Эрик Перро / Getty Images

Французские биатлонисты триумфовали в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Четверка победителей одолела дистанцию ​​за 1:05:16.5 часа.

"Золото" Франции выковали Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно. Они обошлись без штрафных кругов. Французы уверенно опередили сборную Италии.

Апеннинцы тоже хорошо стреляли, но использовали на два дополнительных патрона больше (8 против шести). Дополнила подиум Норвегия с одним штрафным кругом. Сборная Украины завершила гонку на 18-й позиции (2 штрафных круга).

Кубок мира. Эстерсунд, Швеция
Смешанная естафета

1. Франция (0+6) 1:05:16.5
2. Италия (0+8) +25,2
3. Норвегия (1+7) +1:05,3
...
18. Украина (2+10) +5:418,3

