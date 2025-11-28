iSport.ua
Назван состав мужской сборной Украины на эстафету в Эстерсунде

Определилась с участниками.
Вчера, 11:20       Автор: Валентина Чорноштан
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 29 ноября, начинается новый сезон Кубка мира 2025/26. Первый день сезона начнётся с женской и мужской эстафеты в шведском Эстерсунде.

Украинская мужская команда объявила состав на ближайшую гонку:

Артем Тищенко — Виталий Мандзин — Богдан Цымбал — Дмитрий Пидручный.

Добавим, что Антон Дудченко готовится к смешанной эстафете, которая пройдёт 30 ноября в 17:40.

Начало мужской эстафеты запланировано на 17:55.

