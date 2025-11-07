Хаузер - о целях в Антгольце: "План четкий – шаг за шагом идти к великой цели"

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер рассказала, чего ждет от ближайших Олимпийских игр 2026 года в Италии.

"Я с нетерпением жду зимы и главного события в феврале. Одно ясно: я еду на Олимпиаду не для того, чтобы просто попасть в топ-30, а чтобы показать действительно хорошие результаты. Моя цель — медаль в Антхольце.

На Играх в Сочи для меня все было новым, а на двух следующих Олимпиадах я чувствовала себя гораздо комфортнее и увереннее.

Время проходит быстро, но до февраля еще будет много стартов. Я хочу шаг за шагом проводить хорошие тренировки и уверенно войти в зимний сезон. Тогда успешная зима вполне реальна.

Я все еще чувствую себя молодой, и у меня впереди несколько лет. План четкий — шаг за шагом идти к большой цели", — рассказала Хаузер в интервью официальному сайту сборной Австрии.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Около 3000 спортсменов из 85 стран мира будут бороться за 116 комплектов наград в 16 видах спорта.

