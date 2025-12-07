Хаузер стала победительницей пасьюта в Эстерсунде, Чалык - вне зачетной зоны

В воскресенье, 7 декабря, в заключительный день первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2025/26 в шведском Эстерсунде состоялся предпоследний старт - гонка преследования у женщин.

В женский пасьют смогла квалифицироваться только одна представительница Украины Дарина Чалык.

Стартовав после спринта 46-й, украинская биатлонистка не сумела улучшить свой результат. Украинка заработала штрафной круг на второй стрельбе, два - на третьей и еще один - на последней. В итоге Чалык финишировала вне зачетной зоны, заняв 52-е место.

Победительницей женской гонки преследования стала Лиза Тереза Хаузер. Австрийская биатлонистка воспользовалась ошибкой Суви Минккинен из Финляндии на четвертом огневом рубеже и в итоге опередила ее на финише.

Третье место в пасьюте с одним промахом заняла шведка Анна Магнуссон.

Lisa-mazing! 💥



Hauser shows her ski power, deciding the race in a thrilling final loop!



👏 Suvi Minkkinen keeps the yellow bib shining with second, while Anna Magnusson delights the home fans with third place!



📷NordicFocus | #biathlon pic.twitter.com/BAu7olz76i — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 7, 2025

Кубок мира. Эстерсунд

Женская гонка преследования

Лиза Тереза ​​Хаузер (Австрия, 0+0+0+0) 30:14.2 Суви Минккинен (Финляндия, 0+0+0+1) +2.5 Анна Магнуссон (Швеция, 1+0+0+0) +31.8 Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +38.7 Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+0+1) +1:00.0 Люция Хорватова (Чехия, 0+0+1+1) +1:07.4

...

52. Дарина Чалык (0+1+2+1) +4:14.1

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде завершится сегодня мужской гонкой преследования, которая начнется в 16:20 по киевскому времени и за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

