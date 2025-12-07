iSport.ua
Хаузер стала победительницей пасьюта в Эстерсунде, Чалык - вне зачетной зоны

Биатлонистки завершили свою соревновательную программу первого этапа Кубка мира.
Лиза Тереза Хаузер / Getty Images
Лиза Тереза Хаузер / Getty Images

В воскресенье, 7 декабря, в заключительный день первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2025/26 в шведском Эстерсунде состоялся предпоследний старт - гонка преследования у женщин.

В женский пасьют смогла квалифицироваться только одна представительница Украины Дарина Чалык.

Стартовав после спринта 46-й, украинская биатлонистка не сумела улучшить свой результат. Украинка заработала штрафной круг на второй стрельбе, два - на третьей и еще один - на последней. В итоге Чалык финишировала вне зачетной зоны, заняв 52-е место.

Победительницей женской гонки преследования стала Лиза Тереза Хаузер. Австрийская биатлонистка воспользовалась ошибкой Суви Минккинен из Финляндии на четвертом огневом рубеже и в итоге опередила ее на финише.

Третье место в пасьюте с одним промахом заняла шведка Анна Магнуссон.

Кубок мира. Эстерсунд
Женская гонка преследования

  1. Лиза Тереза ​​Хаузер (Австрия, 0+0+0+0) 30:14.2
  2. Суви Минккинен (Финляндия, 0+0+0+1) +2.5
  3. Анна Магнуссон (Швеция, 1+0+0+0) +31.8
  4. Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +38.7
  5. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+0+1) +1:00.0
  6. Люция Хорватова (Чехия, 0+0+1+1) +1:07.4

...

52. Дарина Чалык (0+1+2+1) +4:14.1

Первый этап Кубка мира в Эстерсунде завершится сегодня мужской гонкой преследования, которая начнется в 16:20 по киевскому времени и за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

