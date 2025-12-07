Хаузер стала победительницей пасьюта в Эстерсунде, Чалык - вне зачетной зоны
В воскресенье, 7 декабря, в заключительный день первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2025/26 в шведском Эстерсунде состоялся предпоследний старт - гонка преследования у женщин.
В женский пасьют смогла квалифицироваться только одна представительница Украины Дарина Чалык.
Стартовав после спринта 46-й, украинская биатлонистка не сумела улучшить свой результат. Украинка заработала штрафной круг на второй стрельбе, два - на третьей и еще один - на последней. В итоге Чалык финишировала вне зачетной зоны, заняв 52-е место.
Победительницей женской гонки преследования стала Лиза Тереза Хаузер. Австрийская биатлонистка воспользовалась ошибкой Суви Минккинен из Финляндии на четвертом огневом рубеже и в итоге опередила ее на финише.
Третье место в пасьюте с одним промахом заняла шведка Анна Магнуссон.
Кубок мира. Эстерсунд
Женская гонка преследования
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0+0+0) 30:14.2
- Суви Минккинен (Финляндия, 0+0+0+1) +2.5
- Анна Магнуссон (Швеция, 1+0+0+0) +31.8
- Камиль Бене (Франция, 0+0+0+0) +38.7
- Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+0+1) +1:00.0
- Люция Хорватова (Чехия, 0+0+1+1) +1:07.4
...
52. Дарина Чалык (0+1+2+1) +4:14.1
Первый этап Кубка мира в Эстерсунде завершится сегодня мужской гонкой преследования, которая начнется в 16:20 по киевскому времени и за которой можно будет следить в онлайн-трансляции.
