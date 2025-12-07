iSport.ua
Дубль Хейлунда принес Наполи победу над Ювентусом

Неаполитанцы снова возглавили чемпионат.
Вчера, 23:38       Автор: Андрей Безуглый
Наполи - Ювентус / Getty Images
Наполи - Ювентус / Getty Images

В воскресенье, 7 декабря, Наполи принимал дома Ювентус в рамках 14го тура Серии А.

Хозяевам удалось открыть счёт уже на старте поединка. Хейлунд принял отличный пас в штрафной и сразу отправил мяч в ворота.

Несмотря на относительно равную игру далее, Наполи был намного ближе ко второму году, однако Ди Грегорио демонстрировал высочайший класс.

Во втором тайме Ювентус сумел довольно быстро отыграться благодаря мастерству Йылдыза, однако перехватить инициативу туринцам не удалось.

Наполи продолжил давить, и в итоге сумел вырвать три очка в соперника. Точку в матче поставил Расмус Хейлунд.

Наполи - Ювентус 2:1

Голы: Хейлунд, 7, 78 - Йылдыз, 59

