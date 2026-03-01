НБА: Лейкерс разгромили Голден Стэйт, Юта без Михайлюка уступила Нью-Орлеану
В ночь на воскресенье, 1 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 28 февраля
Шарлотт – Портленд 109:93 (29:17, 22:26, 23:24, 35:26)
Шарлотт: Миллер (26 + 8 подборов), Болл (15 + 8 передач), Бриджес (14 + 8 подборов), Диабате (13 + 11 подборов), Книппел (10 + 8 подборов) – старт; Уайт (20), Грин (6), Джеймс (3), Колкбреннер (2 + 7 подборов), Г. Уильямс (0), Тиллман (0), Коннотон (0), Мэнн (0).
Портленд: Холидэй (25), Грант (21), Камара (12), Клинган (7 + 8 подборов), Мюррэй (2) – старт; Хендерсон (8), Тайбулл (5), Р. Уильямс (5), Крейчи (4), Уэсли (2), Ян Ханьсэнь (2), Кук (0), Сиссоко (0).
Майами – Хьюстон 115:105 (32:28, 19:24, 34:31, 30:22)
Майами: Адебайо (24 + 11 подборов), Ларссон (20), Хирро (18), Уиггинс (12), Митчелл (10) – старт; Хакес (14), Уэйр (13 + 15 подборов), Смит (4), Якучионис (0), Фонтеккьо (0).
Хьюстон: Дюрант (32 + 8 передач), Томпсон (20 + 11 подборов), Шеппард (14), Шенгюн (13), Исон (10 + 11 подборов) – старт; Капела (7), А. Холидэй (5), Грин (4), Кроуфорд (0), Окоги (0), Финни-Смит (0).
Вашингтон – Торонто 125:134 (33:25, 31:36, 28:37, 33:36)
Вашингтон: Джордж (14), Кулибали (14), Вукчевич (13), Кэррингтон (12), Джонсон (8) – старт; Райли (19), Шэмпени (12), Харди (11), Уоткинс (10), Гилл (8), Купер (4).
Торонто: Куикли (27 + 11 передач), Ингрэм (24), Барретт (21), Барнс (18), Пелтль (18 + 10 подборов) – старт; Шэд (7), Мамукелашвили (7), Уолтер (6), Бэттл (6), Джексон-Дэвис (0).
Голден Стэйт – Лейкерс 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30)
Голден Стэйт: Сантос (14), Муди (12), Мелтон (10), Подземски (9 + 7 подборов + 6 передач), Др. Грин (7 + 6 передач) – старт; Пэйтон II (12), Пост (8 + 7 подборов), Хорфорд (8), Уильямс (7), Леонс (6), Спенсер (4), Ричард (4).
Лейкерс: Дончич (26 + 8 передач), Джеймс (22 + 7 подборов + 9 передач), Ривз (18), Смарт (8), Эйтон (4 + 10 подборов) – старт; Кеннард (16), Ларэвиа (15), Бафкин (8), Хэйс (6), Клебер (4), Вандербилт (2), Кнехт (0).
Юта – Нью-Орлеан 105:115 (22:27, 18:38, 33:24, 32:26)
Юта: Джордж (17), Бэйли (13 + 8 подборов), Филиповски (12), Хинсон (8), Уильямс (4) – старт; Коллиер (21 + 7 передач), Харклесс (14), Сенсабо (10), Кончар (3), Лав (3), Тшибве (0).
Нью-Орлеан: Бей (24 + 6 передач), Макгауэнс (18), Джонс (17 + 8 подборов + 7 передач), Уильямсон (4), Джордан (3 + 7 подборов) – старт; Фирс (18 + 11 подборов + 5 потерь), Пул (11), Маткович (8), Куин (7 + 9 подборов), Мисси (5), Хоукинс (0), Пиви (0).
