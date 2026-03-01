ПСЖ с Забарным минимально одолел Гавр

В субботу, 28 февраля, Гавр принимал дома ПСЖ. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Парижане целый тайм почти безидейно перекатывали мяч, и лишь в конце начали серьезный штурм. Довольно скоро он завершился отличным голом Барколя, поймавшим мяч и слету отправив его в девятку.

После этого ПСЖ провел еще один штурм, который завершился ничем, и тайм закончился.

Во втором тйм столичный клуб также не был особенно активен в атаке, что чуть не привело к голу, но сафонов спас. Затем еще Дуэ не реализовал пенальти, и матч завершился минимальной победой ПСЖ.

Гавр - ПСЖ 0:1

Гол: Барколя, 37

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!