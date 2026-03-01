iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ с Забарным минимально одолел Гавр

Парижане сыграли в энергосберегющем режиме.
Сегодня, 00:06       Автор: Андрей Безуглый
Гавр - ПСЖ / Getty Images
Гавр - ПСЖ / Getty Images

В субботу, 28 февраля, Гавр принимал дома ПСЖ. Илья Забарный вышел в стартовом составе.

Парижане целый тайм почти безидейно перекатывали мяч, и лишь в конце начали серьезный штурм. Довольно скоро он завершился отличным голом Барколя, поймавшим мяч и слету отправив его в девятку.

После этого ПСЖ провел еще один штурм, который завершился ничем, и тайм закончился.

Во втором тйм столичный клуб также не был особенно активен в атаке, что чуть не привело к голу, но сафонов спас. Затем еще Дуэ не реализовал пенальти, и матч завершился минимальной победой ПСЖ.

Гавр - ПСЖ 0:1
Гол: Барколя, 37

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Гавр

Статьи по теме

Наполи нацелился на марокканского вингера Наполи нацелился на марокканского вингера
Ливерпуль лидирует в гонке за приобретение хавбека ПСЖ Ливерпуль лидирует в гонке за приобретение хавбека ПСЖ
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси: состоялась жеребьевка Лиги чемпионов
ПСЖ расписал ничью с Монако ПСЖ расписал ничью с Монако

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Ньюкаслом, Малиновский - с Интером, а также немецкое дерби
просмотров
УПЛ: Динамо разгромило Эпицентр, Шахтер минимально обыграл Верес
просмотров

Последние новости

Европа00:06
ПСЖ с Забарным минимально одолел Гавр
Вчера, 23:47
Легкая атлетика23:47
Дженоа Малиновского уступила Интеру
Легкая атлетика23:27
Табашник получила травму на чемпионате Украины
Легкая атлетика22:33
Магучих стала чемпионкой Украины
Европа21:30
Бавария с дублем Кейна выиграла Дер-Классикер
Европа21:27
Семеньо принес Сити минимальную победу над Лидсом
Легкая атлетика20:45
Дорощук защитил титул чемпиона Украины
Европа20:15
Украинский форвард дебютировал в Бундеслиге
Европа19:55
Ямаль побил возрастной рекорд Ла Лиги
Европа19:35
Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK