Семеньо принес Сити минимальную победу над Лидсом

Коллектив Даниэля Фарке определенно заслуживал на большее.
Сегодня, 21:27       Автор: Андрей Безуглый
Антуан Семеньо / Getty Images
Антуан Семеньо / Getty Images

В субботу, 28 февраля, Лидс принимал дома Манчестер Сити.

Сходу хозяева были в шаге от гола, но Калверт-Льюин не попал в створ. После этого "горожане" полностью захватили преимущество, однако довольно беззубо.

Лидс же постоянно находил свои моменты, однако в итоге под самый занавес Семеньо все же открыл счет.

Во втором тайме гости стали уверенней распоряжаться мячем, в результате чего игра стала более равной. Однако ни одна из команд так и не сумела изменить счет. Минимальная победа Сити, и всего два очка до Арсенала.

Лидс - Манчестер Сити 0:1
Гол: Семеньо, 45+2

