Манчестер Сити готов потратить 75 млн евро на защитник Ньюкасла

Манчестер Сити заинтересовался услугами защитника Ньюкасла. Об этом сообщает Fichajes.

Главный тренер команды из Манчестера Пеп Гвардиола проявляет интерес к трансферу защитника. Отмечается, что "горожане" готовы отдать за Тино Ливраменто 75 миллионов евро.

Добавим, что Сити нравится, что 23-летний англичанин универсальный игрок, а также может играть как чистый фулбек.

Напомним, что Ливраменто перешёл в Ньюкасл в 2023 году из Саутгемптона и является воспитанником Челси. В этом сезоне в АПЛ защитник успел отдать 1 ассист в 13 матчах.

