Луческу определился с будущим во главе сборной Румынии на фоне проблем со здоровьем

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу останется на занимаемой должности и будет руководить командой в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Румынии, такое решение было принято после недавних медицинских обследований и переговоров между руководством организации и тренером. 80-летний специалист сообщил, что его здоровье позволяет ему выполнять свои обязанности, а медицинское заключение брюссельской клиники также подтверждает, что он готов продолжать свою деятельность.

"Сейчас самое важное для меня - это подготовка команды к матчам плей-офф. Я всегда поддерживал связь со своими помощниками и игроками, мы работали на самом высоком уровне на протяжении всего этого периода. Наши игроки талантливы и хотят сделать румын счастливыми.

Я верю в амбиции и силу этих футболистов, а также в способность преодолеть этот вызов. Я уверен, что вместе мы сможем преодолеть квалификацию. Сейчас для нас важна хорошая атмосфера, которая позволит спокойно подготовиться к ключевым поединкам", - заявил Луческу.

Напомним, что сборная Румынии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сыграет против Турции 26 марта. В случае успеха в финале отбора 31 марта румыны встретятся с победителем пары Словакия - Косово.

