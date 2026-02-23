iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Луческу определился с будущим во главе сборной Румынии на фоне проблем со здоровьем

Румынам в марте предстоит сыграть в плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Сегодня, 15:05       Автор: Игорь Мищук
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу останется на занимаемой должности и будет руководить командой в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, несмотря на недавние проблемы со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Румынии, такое решение было принято после недавних медицинских обследований и переговоров между руководством организации и тренером. 80-летний специалист сообщил, что его здоровье позволяет ему выполнять свои обязанности, а медицинское заключение брюссельской клиники также подтверждает, что он готов продолжать свою деятельность.

Читай также: Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу

"Сейчас самое важное для меня - это подготовка команды к матчам плей-офф. Я всегда поддерживал связь со своими помощниками и игроками, мы работали на самом высоком уровне на протяжении всего этого периода. Наши игроки талантливы и хотят сделать румын счастливыми.

Я верю в амбиции и силу этих футболистов, а также в способность преодолеть этот вызов. Я уверен, что вместе мы сможем преодолеть квалификацию. Сейчас для нас важна хорошая атмосфера, которая позволит спокойно подготовиться к ключевым поединкам", - заявил Луческу.

Напомним, что сборная Румынии в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 сыграет против Турции 26 марта. В случае успеха в финале отбора 31 марта румыны встретятся с победителем пары Словакия - Косово.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу сборная Румынии

Статьи по теме

Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу
Украина победила сборную Румынии в Европейском кубке наций Украина победила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Плей-офф квалификации к ЧМ-2026: результаты жеребьевки Плей-офф квалификации к ЧМ-2026: результаты жеребьевки
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Украина17:35
Кудривка совершила камбек против Зари, вырвав ничью
Лига Чемпионов16:57
УЕФА наказал игрока Бенфики после расистского скандала с Винисиусом
Бокс16:18
Гарсия признался, что не считает выступление против Барриоса лучшим в карьере
Европа15:43
Ювентус попытается сохранить в составе Влаховича
ЧМ-202615:05
Луческу определился с будущим во главе сборной Румынии на фоне проблем со здоровьем
Формула 115:02
Пилот Ред Булл отметил изменение в поведении новых болидов
Европа14:45
Манчестер Сити готов потратить 75 млн евро на защитник Ньюкасла
Украина14:28
"Мы изъявили желание играть, Оболонь отказалась": В Александрии отреагировали на срыв матча
Украина14:25
Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре
НБА13:50
Звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярке НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK