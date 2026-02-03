Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был госпитализирован. Федерация футбола Румынии опубликовала официальное заявление о состоянии здоровья 80-летнего наставника.

В сообщении было указано, что тренер был госпитализирован для медицинского осмотра и проходит курс лечения антибиотиками из-за подкожной инфекции.

Отмечается, что в СМИ появилась информация о возможной перевозке Луческу в другую клинику или за границу, однако сайт федерации опроверг эти сведения.

Также пресс-служба привела слова Мирча Луческу:

Я в порядке, нет причин для волнения. Прошу вас сохранять спокойствие — все было преувеличено. Это просто лечение, которое я должен пройти под наблюдением.

Напомним, что 26 марта сборная Румынии сыграет против Турции.

