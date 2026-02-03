iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу

Госпитализирован для обследования.
Сегодня, 18:49       Автор: Валентина Чорноштан
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был госпитализирован. Федерация футбола Румынии опубликовала официальное заявление о состоянии здоровья 80-летнего наставника.

В сообщении было указано, что тренер был госпитализирован для медицинского осмотра и проходит курс лечения антибиотиками из-за подкожной инфекции.

Отмечается, что в СМИ появилась информация о возможной перевозке Луческу в другую клинику или за границу, однако сайт федерации опроверг эти сведения.

Также пресс-служба привела слова Мирча Луческу:

Я в порядке, нет причин для волнения. Прошу вас сохранять спокойствие — все было преувеличено. Это просто лечение, которое я должен пройти под наблюдением.

Напомним, что 26 марта сборная Румынии сыграет против Турции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мирча Луческу

Статьи по теме

Динамо при содействии Луческу хочет избавиться от скандального новичка Динамо при содействии Луческу хочет избавиться от скандального новичка
В Румынии определились с судьбой Луческу во главе сборной В Румынии определились с судьбой Луческу во главе сборной
Луческу подтвердил, что он принял участие в трансфере скандального нападающего в Динамо Луческу подтвердил, что он принял участие в трансфере скандального нападающего в Динамо
Луческу собрался покинуть пост тренера сборной Румынии Луческу собрался покинуть пост тренера сборной Румынии

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

НБА20:56
Мемфис провернул громкий обмен с Ютой
Другие страны20:25
Хамес начал переговоры с четвертьфиналистом МЛС
Украина19:58
Легионер середняка УПЛ исчез из лагеря команды
НБА19:48
Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд
Европа19:27
Аутсайдер Серии A назначил тренером экс-хавбека сборной Швеции
Другое19:08
Мудрик угрожал соперникам из Польши во время игры CS2
Европа18:55
Монако продал вундеркинда в Саудовскую Аравию
ЧМ-202618:49
Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу
Европа18:22
Вингер готов на финансовые уступки ради контракта с Барселоной
Украина18:00
Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK