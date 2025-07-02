iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Луческу собрался покинуть пост тренера сборной Румынии

Специалист определился, сколько еще будет работать с национальной командой своей страны.
Сегодня, 18:48       Автор: Игорь Мищук
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Бывший тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Румынии, покинет занимаемую должность летом 2026 года.

Как сообщает AS.ro, 79-летний специалист недавно провел разговор с руководством местной федерации футбола и сообщил о своем решении уйти из национальной команды независимо от результатов отбора на чемпионат мира-2026.

Если сборная Румынии квалифицируется на мировое первенство, Луческу будет работать с командой в финальном турнире, в противном случае он покинет свой пост после последнего отборочного матча.

Читай также: Луческу сделали долгожданную операцию

Основной причиной такого решение румынский специалист называет возраст, ведь в этом месяце ему исполнится 80 лет.

На пост тренера сборной Румынии может вернуться Эдвард Йорданеску, которого Луческу сменил после Евро-2024. 47-летний специалист, который руководил командой на чемпионате Европы и ушел после турнира, а ныне возглавляет польскую Легию, считается главным кандидатом.

Напомним, что в квалификации чемпионата мира-2026 сборная Румынии провела уже четыре матча, уступив Боснии и Герцеговине (0:1), разгромив Сан-Марино (5:1), проиграв Австрии (1:2) и одолев Кипр (2:0). Ныне подопечные Луческу занимают третье место в своей отборочной группе.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей квалификации ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2026 Мирча Луческу сборная Румынии

Статьи по теме

Украина - Румыния: Онлайн-трансляция матча отбора на чемпионат Европы по футзалу Украина - Румыния: Онлайн-трансляция матча отбора на чемпионат Европы по футзалу
Луческу сделали долгожданную операцию Луческу сделали долгожданную операцию
УАФ отреагировала на позорную ошибку ФИФА в изображении карты Украины без Крыма УАФ отреагировала на позорную ошибку ФИФА в изображении карты Украины без Крыма
Трубин напомнил ФИФА, чей Крым, после дикого инцидента на жеребьевке отбора ЧМ-2026 Трубин напомнил ФИФА, чей Крым, после дикого инцидента на жеребьевке отбора ЧМ-2026

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: первые матчи на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа20:58
Хорватский клуб вернул украинского нападающего в Сандерленд
Бокс20:29
"Два убийцы": Известный промоутер выбрал соперника для Уайлдера
Бокс19:50
"Любой, кто разбирается, видел это": Фьюри верит, что одолел Усика в реванше
Украина19:42
Легендарный экс-игрок украинского клуба возглавил команду из Второй лиги
Европа19:23
Бавария, Ливерпуль и Тоттенхэм нацелились на французского защитника
Теннис19:10
Украинцы на Уимблдоне: Костюк с победы стартовала в парном разряде, Свитолина проведет второй матч
Теннис18:59
Еще одна сенсация: полуфиналистка прошлогоднего Уимблдона проиграла теннисистке из второй сотни рейтинга
Европа18:48
Луческу собрался покинуть пост тренера сборной Румынии
Европа18:35
Польский клуб продлил аренду игрока Динамо
Бокс17:58
"Это стало бы концом": Промоутер Джошуа ответил на вызов Пола
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK