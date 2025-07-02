Луческу собрался покинуть пост тренера сборной Румынии

Специалист определился, сколько еще будет работать с национальной командой своей страны.

Бывший тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Румынии, покинет занимаемую должность летом 2026 года.

Как сообщает AS.ro, 79-летний специалист недавно провел разговор с руководством местной федерации футбола и сообщил о своем решении уйти из национальной команды независимо от результатов отбора на чемпионат мира-2026.

Если сборная Румынии квалифицируется на мировое первенство, Луческу будет работать с командой в финальном турнире, в противном случае он покинет свой пост после последнего отборочного матча.

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Основной причиной такого решение румынский специалист называет возраст, ведь в этом месяце ему исполнится 80 лет.

На пост тренера сборной Румынии может вернуться Эдвард Йорданеску, которого Луческу сменил после Евро-2024. 47-летний специалист, который руководил командой на чемпионате Европы и ушел после турнира, а ныне возглавляет польскую Легию, считается главным кандидатом.

Напомним, что в квалификации чемпионата мира-2026 сборная Румынии провела уже четыре матча, уступив Боснии и Герцеговине (0:1), разгромив Сан-Марино (5:1), проиграв Австрии (1:2) и одолев Кипр (2:0). Ныне подопечные Луческу занимают третье место в своей отборочной группе.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей квалификации ЧМ-2026.

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