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Луческу сделали долгожданную операцию

Румынский специалист перенес хирургическое вмешательство.
Вчера, 22:41
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Легендарный румынский специалист Мирча Луческу перенес хирургическое вмешательство на своей Родине.

79-летнему тренеру провели операцию на правом бедре, которую он откладывал год.

«Я откладывал это дело из-за праздников и матчей», - объяснил решение Мирча.

В больнице Луческу посетил технический директор федерации футбола Румынии Михай Стокице.

Стокице положительно высказался о состоянии рулевого сборной.

«Когда вы идете в больницу, обычно ожидаете, что человеку будет больно. Но с Мирчей Луческу все иначе. Он - невероятный человек. Мне показалось, что он чувствует себя прекрасно: даже поднялся с кровати и немного подвигался.

Кажется, будто он сделан из камня. Если позволить себе шутку, то, думаю, уже через неделю он сможет бегать. Мы все рады, что все идет как можно лучше, насколько это возможно», - сказал Стокице.

Напомним, ранее Александр Шовковский, который заменил Луческу на посту тренера Динамо, подвел итоги Лиги Европы для киевлян.

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