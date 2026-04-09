iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Матч Шахтер - АЗ начался с минуты молчания в память о Луческу

Также память румынского тренера почтили на других еврокубковых поединках.
Вчера, 22:55       Автор: Игорь Мищук
На матче Шахтер - АЗ почтили память Мирчи Луческу / Getty Images

В четверг, 9 апреля, Шахтер встречается в польском Кракове с АЗ в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.

Как и было ранее объявлено УЕФА, перед началом поединка была проведена минута молчания в память о бывшем главном тренере "горняков" Мирче Луческу.

Читай также: Ахметов посетил церемонию прощания с Луческу

Также память румынского специалиста минутой молчания почтили на других сегодняшних четвертьфинальных матчах Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, что 29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания перед тренировкой сборной Румынии из-за проблем с сердцем.

3 апреля румынский специалист перенес острый инфаркт миокарда. В воскресенье утром, 5 апреля, представители Бухарестской университетской больницы сообщили об ухудшение его состояния, а тренер был переведен в отделение интенсивной терапии и введен в искусственную кому.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о смерти 80-летнего специалиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер АЗ Мирча Луческу

Статьи по теме

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Ахметов впервые за 12 лет посетил матч Шахтера Ахметов впервые за 12 лет посетил матч Шахтера
Лига конференций: Шахтер обыграл АЗ, Кристал Пэлас разбил Фиорентину Лига конференций: Шахтер обыграл АЗ, Кристал Пэлас разбил Фиорентину
Лига Европы: Порту и Ноттингем разошлись миром, Астон Вилла обыграла в гостях Болонью Лига Европы: Порту и Ноттингем разошлись миром, Астон Вилла обыграла в гостях Болонью

Видео

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи ЛЕ и ЛК: Порту - Ноттингем и Шахтёр - АЗ Алкмар
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:30
Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
Лига конференций00:10
Лига конференций: Шахтер обыграл АЗ, Кристал Пэлас разбил Фиорентину
Лига Европы00:02
Лига Европы: Порту и Ноттингем разошлись миром, Астон Вилла обыграла в гостях Болонью
Вчера, 23:58
Лига конференций23:58
Шахтер с дублем Алиссона уверенно обыграл АЗ
Лига конференций23:29
Ахметов впервые за 12 лет посетил матч Шахтера
ЧМ-202623:20
Лучший ассистент Тоттенхэма может пропустить ЧМ-2026
Лига конференций22:55
Матч Шахтер - АЗ начался с минуты молчания в память о Луческу
Другие страны22:48
Клуб МЛС хочет заполучить Неймара
Лига конференций22:28
Игрок Шахтера потерял сознание в начале матча с АЗ
Европа22:10
Арсенал готов распродать своих воспитанников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK