Матч Шахтер - АЗ начался с минуты молчания в память о Луческу

Также память румынского тренера почтили на других еврокубковых поединках.

В четверг, 9 апреля, Шахтер встречается в польском Кракове с АЗ в первом матче четвертьфинала Лиги конференций.

Как и было ранее объявлено УЕФА, перед началом поединка была проведена минута молчания в память о бывшем главном тренере "горняков" Мирче Луческу.

Также память румынского специалиста минутой молчания почтили на других сегодняшних четвертьфинальных матчах Лиги Европы и Лиги конференций.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, что 29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания перед тренировкой сборной Румынии из-за проблем с сердцем.

3 апреля румынский специалист перенес острый инфаркт миокарда. В воскресенье утром, 5 апреля, представители Бухарестской университетской больницы сообщили об ухудшение его состояния, а тренер был переведен в отделение интенсивной терапии и введен в искусственную кому.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о смерти 80-летнего специалиста.

