Матчи еврокубков на этой неделе начнутся с минуты молчания в связи со смертью Луческу

Еврокубковые матчи, которые состоятся на этой неделе, будут начинаться с минуты молчания в память об умершем румынском тренере Мирче Луческу.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"В память о Мирче Луческу на всех предстоящих матчах клубных турниров УЕФА, запланированных на этой неделе, будет объявлена ​​минута молчания", - говорится в заявлении организации.

Это будет касаться всех первых поединков четвертьфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним, что 29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания перед тренировкой сборной Румынии из-за проблем с сердцем.

3 апреля румынский специалист перенес острый инфаркт миокарда. В воскресенье утром, 5 апреля, представители Бухарестской университетской больницы сообщили об ухудшение его состояния, а тренер был переведен в отделение интенсивной терапии и введен в искусственную кому.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о смерти 80-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что Румыния приостановила поиск нового тренера для сборной в связи со смертью Луческу.

