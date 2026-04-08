"Мы остаемся в игре": Лунин отреагировал на поражении от Баварии

Голкипер Реала высказался о противостоянии с мюнхенцами в Лиге чемпионов.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин прокомментировал поражение от Баварии (1:2) в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов.

Украинец отметил, что в ответном матче будет сложно, но верит, что мадридской команде по силам добиться положительного результата.

"Мы могли избежать пропущенных голов, но команда хорошо отреагировала. Если Нойера признали лучшим игроком матча, то мы много атаковали. Мы остаемся в игре. Всегда можно изменить ситуацию к лучшему. Ответный матч будет сложнее, но мы верим в себя. Это четвертьфинал Лиги чемпионов.

Мы знали, что это будет нелегко в любом случае. Мы знали, что в какой-то момент нам придется обороняться низким блоком. Когда мы владели мячом, мы также хотели доминировать. Нужно постараться забить и не пропустить. Посмотрим, сможем ли мы изменить ситуацию", - приводит слова Лунина Marca.

Ответный матч между Баварией и Реалом состоится в среду, 15 апреля.

Напомним, что Лунин стал лучшим игроком Реала в первом матче с Баварией по версии статистического портала.

