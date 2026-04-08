Лунин стал лучшим игроком Реала в матче с Баварией по версии статистического портала

Украинский голкипер получил оценку за поединок Лиги чемпионов.
Сегодня, 09:55       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images

Реал накануне протерпел поражение от Баварии (1:2) в первом домашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел на эту игру в стартовом составе и провел в воротах мадридской команды весь поединок.

За этот матч Лунин получил оценку 8,0 от статистического портала SofaScore, которая стала наивысшей среди игроков Реала.

В то же время портал WhoScored поставил украинскому вратарю 7,2 балла - один из лучших показателей в составе мадридцев.

В матче с Баварией Лунин сделал пять сейвов, три из которых из пределов штрафной, один вынос и один перехват, а показатель голов, предотвращенных вратарем, составил 0,43.

Также украинский голкипер совершил 43 касания мяча, 81% точных пасов (22 из 27), три точных длинных передачи из восьми, три выигранных единоборства из трех, пять потерь мяча и один заработанный фол.

Ответный матч между Баварией и Реалом состоится в среду, 15 апреля.

