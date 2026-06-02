"Сделаем это снова": Дюбуа пообещал собрать все пояса

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Дэниел Дюбуа рассказал, готов ли он снова выйти на ринг против Фабио Уордли.

Напомним, что в мае Дюбуа отправил своего соотечественника техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Если нам придётся сделать это снова - сделаем это снова, я не собираюсь никого ждать. Я собираюсь быть активным чемпионом и защищать свой титул. Не могу дождаться возможности продолжать прогрессировать и максимально реализовывать то, над чем работал с самого детства", — цитирует британца talkSPORT Boxing.

Я ощущаю себя улучшенной версией самого себя теперь, когда я чемпион. Пришло время снова зачистить этот дивизион. Я иду по пути к тому, чтобы собрать все пояса и закрепить своё наследие.

