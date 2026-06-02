Энтони Джошуа жёстко прошёлся по албанскому боксёру перед боем

О предстоящей встрече с малоизвестным боксером.

В следующем месяце, а именно 25 июля, состоится бой возвращения Энтони Джошуа после трагического ДТП против албанца Кристиана Пренги.

Накануне на анонсирующей пресс-конференции экс-чемпион хэвивейта высказался о своей форме:

Я хочу выйти и показать, насколько я хорош. Когда я это делаю, то выдаю идеальные выступления. Мы сильны, мы сосредоточены. Для меня это огромный год.

Также британец рассказал о том, что он собирается сделать с оппонентом на ринге:

Могила уже выкопана, но они продолжают копать всё глубже и глубже. Я уважаю каждого соперника, но когда смотрю на себя, то знаю, что выдам результат.

Ранее Джошуа рассказал, что ему дали тренировки с командой Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!