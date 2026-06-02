Энтони Джошуа жёстко прошёлся по албанскому боксёру перед боем
О предстоящей встрече с малоизвестным боксером.
В следующем месяце, а именно 25 июля, состоится бой возвращения Энтони Джошуа после трагического ДТП против албанца Кристиана Пренги.
Накануне на анонсирующей пресс-конференции экс-чемпион хэвивейта высказался о своей форме:
Я хочу выйти и показать, насколько я хорош. Когда я это делаю, то выдаю идеальные выступления. Мы сильны, мы сосредоточены. Для меня это огромный год.
Также британец рассказал о том, что он собирается сделать с оппонентом на ринге:
Могила уже выкопана, но они продолжают копать всё глубже и глубже. Я уважаю каждого соперника, но когда смотрю на себя, то знаю, что выдам результат.
Ранее Джошуа рассказал, что ему дали тренировки с командой Усика.
