Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026

Теперь будет конкурировать по позиции с Винисиусом Жуниором и Рафиньей.

Главный тренер сборной Бразилии рассказал, на какой позиции будет находиться ветеран "селесао" Неймар.

По данным ESPN, 34-летний игрок на предстоящем Мундиале будет конкурировать за позицию с Винисиусом Жуниором и Рафиньей, то есть играть в центре, а не на фланге.

"Он не будет играть на позиции вингера, он будет играть в центре поля, на позиции нападающего или атакующего полузащитника. Там, где играют Винисиус и Рафинья", — заявил наставник.

Напомним, что сейчас звёздный бразилец восстанавливается от травмы икроножной мышцы, и из-за этого его присутствие на поле в первых матчах на чемпионате мира под вопросом.

Ранее главный тренер национальной команды прокомментировал состояние Неймара.

