iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026

Теперь будет конкурировать по позиции с Винисиусом Жуниором и Рафиньей.
Сегодня, 07:22       Автор: Валентина Чорноштан
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии рассказал, на какой позиции будет находиться ветеран "селесао" Неймар.

По данным ESPN, 34-летний игрок на предстоящем Мундиале будет конкурировать за позицию с Винисиусом Жуниором и Рафиньей, то есть играть в центре, а не на фланге.

"Он не будет играть на позиции вингера, он будет играть в центре поля, на позиции нападающего или атакующего полузащитника. Там, где играют Винисиус и Рафинья", — заявил наставник.

Напомним, что сейчас звёздный бразилец восстанавливается от травмы икроножной мышцы, и из-за этого его присутствие на поле в первых матчах на чемпионате мира под вопросом.

Ранее главный тренер национальной команды прокомментировал состояние Неймара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар рафинья Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу Винисиус Жуниор

Статьи по теме

Анчелотти прокомментировал состояние Неймара Анчелотти прокомментировал состояние Неймара
4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса 4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса
СМИ: Реал продлит контракт с Винисиусом только при одном условии СМИ: Реал продлит контракт с Винисиусом только при одном условии
Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира Forbes назвал самых высокооплачиваемым спортсменом мира

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: матчи последнего тура Першой лиги
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров

Последние новости

Европа09:20
Чемпион мира-2022 может перебраться в Серию А уже этим летом
Бокс08:51
Тренер Бенавидеса сделал смелое заявление о бое с Усиком
НБА08:33
Умер член Зала славы Рик Адельман
Формула 108:15
Макларен представил юбилейная ливрею для Гран-при Монако
Европа07:48
Атлетико хочет продать Альвареса победителю Лиги чемпионов
ЧМ-202607:22
Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026
Европа07:03
Футбол сегодня: матчи последнего тура Першой лиги
Вчера, 23:55
Другие страны23:55
Экс-тренер Порту и Милана остался без работы после пятого места в Саудовской Аравии
Европа23:18
Чемпион Греции согласовал переход игрока сборной Украины
Бокс22:45
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK