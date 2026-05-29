4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса
На официальном аккаунте в социальной сети Х мадридский Атлетико опубликовал пост, в котором в шуточной форме заявил, что предлагает Барселоне за Ямаля.
В своём посте матрасники опубликовали изображение Ламина Ямаля в их футболке и написали сообщение в стиле Фабрицио Романо.
Here we go! Мы отправили в Барселону факс с нашим предложением о трансфере: 4 билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовая подписка на ABC и пакет семечек. С нетерпением ждём ответа, чтобы подготовить анонс.
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
Добавим, что после на их официальной странице появились ещё сообщения, где они "одели" в форму Атлетико Педри и Рафинью.
HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
К слову, ранее Атлетико отказался от 100 млн евро Барселоны за трансфер Альвареса.
