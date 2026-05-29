iSport.ua
Русский Українська
Футбол

4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса

Не только предложил семечки за Ямаля, но и "подписали" двух других каталонцев.
Сегодня, 21:17       Автор: Валентина Чорноштан
Фанаты Атлетико Мадрид / Getty Images
Фанаты Атлетико Мадрид / Getty Images

На официальном аккаунте в социальной сети Х мадридский Атлетико опубликовал пост, в котором в шуточной форме заявил, что предлагает Барселоне за Ямаля.

В своём посте матрасники опубликовали изображение Ламина Ямаля в их футболке и написали сообщение в стиле Фабрицио Романо.

Here we go! Мы отправили в Барселону факс с нашим предложением о трансфере: 4 билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовая подписка на ABC и пакет семечек. С нетерпением ждём ответа, чтобы подготовить анонс.

Добавим, что после на их официальной странице появились ещё сообщения, где они "одели" в форму Атлетико Педри и Рафинью.

К слову, ранее Атлетико отказался от 100 млн евро Барселоны за трансфер Альвареса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья атлетико мадрид Педри Ламин Ямаль

Статьи по теме

Барселона объявила о трансфере Гордона Барселона объявила о трансфере Гордона
Фати согласовал контракт с командой где играет россиянин Фати согласовал контракт с командой где играет россиянин
Романо: Атлетико отказался от 100 млн евро за Альвареса Романо: Атлетико отказался от 100 млн евро за Альвареса
Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне

Видео

Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций
Гол игрока Шахтера признан лучшим в нынешнем розыгрыше Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: поединки Евро-2026 U-17, переходной матч во Франции
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа23:21
Барселона объявила о трансфере Гордона
Европа23:13
Монца сыграет в Серии А в следующем сезоне
Европа22:37
The Athletic раскрыл детали сделки Моуринью с Реалом
Лига Чемпионов22:17
ПСЖ - Арсенал: прогноз на матч Лиги чемпионов
Бокс21:46
Кабайел шокировал заявлением касательно Усика: "Он откажется от пояса, потому что боится меня!"
Европа21:17
4 билета на Bad Bunny, годовая подписка на ABC. Атлетико иронично ответил на слухи об трансфере Альвареса
НБА20:50
Уникальное достижение Никс в постсезоне НБА
Лига Чемпионов20:18
"Какую команду он построил": Энрике шокировал заявлением об Арсенале перед финалом ЛЧ
Европа19:53
Фати согласовал контракт с командой где играет россиянин
Теннис19:35
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK