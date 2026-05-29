Воспитанник Барселоны Ансу Фати близок к соглашению с Монако.

Французская команда, за которую он выступал в рамках аренды, решила полноценно выкупить у каталонцев нападающего за 11 миллионов евро.

На данный момент главным препятствием для заключения контракта между игроком и клубом, где выступает россиянин александр головин, остаётся зарплата испанца.

Как передает Get Football News France, доход 23-летнего форварда составляет 500 тысяч евро в месяц, что немного не укладывается в бюджет монегасков.

К слову, Лион ищет пути сохранить Яремчука в составе.

