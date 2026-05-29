ПСЖ готов выложить более 100 млн евро и отдать двух игроков за Альвареса

Парижане пытаются перехватить аргентинца у Барселоны.
Сегодня, 16:18       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
ПСЖ сделал крупное предложение мадридскому Атлетико по трансферу Хулиана Альвареса, сообщает El Chiringuito TV.

По имеющейся информации, парижане готовы заплатить за аргентинца 120 млн евро и включить в сделку двух игроков, а именно Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша.

Помимо этого, ПСЖ готов предложить форварду такую же зарплату, как у их звезды Усмана Дембеле, то есть около 22 млн евро в год после уплаты налогов.

Ранее в СМИ сообщалось, что главным кандидатом на подписание Альвареса является Барселона, которая готова отдать за игрока 150 млн евро.

Однако ранее в Атлетико  опровергли слухи касательно продажи чемпиона мира 2022 года.

