ПСЖ готов выложить более 100 млн евро и отдать двух игроков за Альвареса

ПСЖ сделал крупное предложение мадридскому Атлетико по трансферу Хулиана Альвареса, сообщает El Chiringuito TV.

По имеющейся информации, парижане готовы заплатить за аргентинца 120 млн евро и включить в сделку двух игроков, а именно Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша.

Помимо этого, ПСЖ готов предложить форварду такую же зарплату, как у их звезды Усмана Дембеле, то есть около 22 млн евро в год после уплаты налогов.

Ранее в СМИ сообщалось, что главным кандидатом на подписание Альвареса является Барселона, которая готова отдать за игрока 150 млн евро.

Однако ранее в Атлетико опровергли слухи касательно продажи чемпиона мира 2022 года.

