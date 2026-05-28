В Атлетико опровергли слухи касательно Альвареса

В клубе подчеркнули, что форвард не продается.

Атлетико решительно опроверг все слухи, касающиеся Хулиана Альвареса.

Напомним, что по последним сообщениям аргентинский форвард близок к переходу в Барселону.

Однако источники AS в Атлетико назвали все новости, связанные с форвардом ложью. Также они подчеркнули, что Альварес не продается.

Он не продается. Клуб не получал никаких предложений по игроку и не проводил никаких встреч. Нам надоели многие месяцы лжи, полуправды и выдуманных историй, таких как покупка Альваресом жилья в Барселоне или абсурдные вопросы, которые задают нашим игрокам. Игрок не виноват. Хулиан вел себя безупречно, проблема во внешних факторах

Ранее также сообщалось, что Барселона также подпишет хавбека Сити.

