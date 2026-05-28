Наполи согласовал контракт с новым тренером

Массимилиано Аллегри уже согласовал контракт.
Сегодня, 20:15       Автор: Андрей Безуглый
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Наполи согласовал контракт с Массимилиано Аллегри, пишет Джанлука Ди Марцио.

По его информации, стороны договорились о подписании двухлетнего соглашения.

Напомним, что Наполи по окончании сезона покинул Антонио Конте, а Аллегри на днях был уволен из Милана.

В ближайшее время Наполи и Аллегри официально подпишут контракт. В этом случае 58-летний специалист станет первым экс-игроком клуба, который возглавил Наполи при де Лаурентисе.

Ранее также сообщалось, что немецкий клуб также выбрал для себя тренера.

