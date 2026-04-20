Аллегри сделал важное заявление о своем будущем в Милане

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри сделал заявление о своем дальнейшем пребывании на посту наставника команды.

58-летний специалист заявил, что собирается продолжить работу с "россонери".

"Мое будущее связано с Миланом. Мы начали здесь новую главу и мы будем продолжать двигаться вперед вместе", - приводит слова тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Аллегри вернулся в Милан перед началом нынешнего сезона. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027 года.

На данный момент "россонери" с 66 очками занимают второе место в турнирной таблице Серии А, отставая на 12 баллов от лидирующего Интера за пять туров до конца чемпионата.

Ранее сообщалось, что интерес к Аллегри проявляет мадридский Реал.

