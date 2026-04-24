Защитник Манчестер Сити может продолжить карьеру в Ювентусе

Агенты Джона Стоунза предложили его услуги туринскому клубу.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Джон Стоунз / Getty Images
Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз во время летнего трансферного окна может стать игроком Ювентуса.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, агенты 31-летнего англичанина, у которого в июне заканчивается контракт с "горожанами", уже связывались с туринским клубом, предложив ему услуги своего клиента.

Также отмечается, что интерес к защитнику проявляют два неназванных клуба английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Стоунз провел в составе Манчестер Сити всего 15 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером.

