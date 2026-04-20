Защитник Манчестер Сити станет свободным агентом

Джон Стоунз покинет команду.
Вчера, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
Джон Стоунс / Getty Images
Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз покинет коману, пишет Фабрицио Романо.

31-летний англичанин покинет клуб по окончании контракта уже этим летом.

На текущий момент игрок еще не рассматривал варианты своего будущего, так как сосредоточен на финише сезона. Уже в июле Стоунз рассмотрит предложения.

Напомним, что англичанин присоединился к Манчестер Сити в 2016 году за 55 млн евро. С тех пор он провел 292 матча, забив 19 голов и отдав 9 ассистов.

Ранее также сообщалось, что звезда Ньюкасла готов покинуть клуб.

Статьи по теме

Джон Стоунз может вернуться в бывшую команду Джон Стоунз может вернуться в бывшую команду
Защитник Манчестер Сити покинул расположение сборной Защитник Манчестер Сити покинул расположение сборной
Манчестер Сити потерял защитника минимум на два месяца Манчестер Сити потерял защитника минимум на два месяца
Большая чистка: Гвардиола запланировал на лето распродажу звезд Манчестер Сити Большая чистка: Гвардиола запланировал на лето распродажу звезд Манчестер Сити

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

