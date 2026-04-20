Защитник Манчестер Сити станет свободным агентом

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз покинет коману, пишет Фабрицио Романо.

31-летний англичанин покинет клуб по окончании контракта уже этим летом.

На текущий момент игрок еще не рассматривал варианты своего будущего, так как сосредоточен на финише сезона. Уже в июле Стоунз рассмотрит предложения.

Напомним, что англичанин присоединился к Манчестер Сити в 2016 году за 55 млн евро. С тех пор он провел 292 матча, забив 19 голов и отдав 9 ассистов.

