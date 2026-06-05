Легенда Ромы жёстко прошёлся по Довбику: "Подписание было ошибкой"

Бывший звёздный игрок Ромы Роберто Пруццо высказался по поводу форварда римлян, украинца Артема Довбика.

Напомним, сейчас украинский легионер находится в лазарете из-за разрыва сухожилия левого бедра, полученного 7 января 2026 года.

Его подписание было ошибкой, теперь нужно с этим разбираться. Даже аренда будет сложной из-за зарплаты. Самый безболезненный вариант — оставить его в качестве запасного для Малена.

Всего за сезон-2025/26 Довбик забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 18 играх во всех турнирах, его текущее соглашение с Ромой рассчитано до лета 2029.

К слову, президент Наполи вынес вердикт Де Брёйне и Лукаку.

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