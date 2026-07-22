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Футбол

Бывший тренер Реала хочет выкупить у мадридцев форварда

Гонсало Гарсия может оказаться в Фулхэме.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Гонсало Гарсия / Getty Images
Гонсало Гарсия / Getty Images

Фулхэм хочет начать переговоры по Гонсало Гарсие, пишет The Athletic.

Напомним, что "дачников" возглавил Альваро Арбелоа, который он хочет видеть в своей команде испанского форварда.

Жозе Моуринью также доволен Гарсией, но в отличие от Фулхэма, не может гарантировать ему стабильное игровое время.

Пока неизвестно, захочет ли Гарсия покидать Реал ради того, чтобы получить важную роль в английском середняке.

В прошлом сезоне испанец сыграл в 39-ти матчах и отличился восемью голами.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ присмотрел себе универсального форварда.

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